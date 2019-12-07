車仔後防連環派膠　愛華頓贏波大翻身

車路士後防連環派膠，造就愛華頓大打翻身仗，看守領隊鄧肯費格遜堅好腳頭！周六英超早場愛華頓主場迎戰車路士，上輪大敗予利物浦炒咗領隊馬高施華嘅主隊，一開波就踢出無限鬥心，搶到車仔有氣冇掟抖，換邊後更先後有葛特蘇馬同門將阿列沙巴拿加先後出錯送禮，主隊前鋒卡維特利雲梅開二度，協助拖肥3:1爆冷殺敗車仔。

愛華頓賽前聯賽3連敗，跌到落尾3位置決定換帥，暫由前射手鄧肯費格遜領軍。呢名長人中鋒不嬲粗枝大葉，去到做領隊亦明顯打道氣，但喺佢激勵下成班波士氣高昂，5分鐘薛迪比右路大腳斬中，李察利臣飛將軍上身頂入，領先1:0。

愛華頓開紀錄後踢得更積極，禾確特兩番於右路搞搞震，令車仔門前風聲鶴唳。但車仔畢竟有質素，企穩陣腳下開始反擊，26分鐘韋利安右腳出靚波去近柱，阿巴謙飛身一撐柱邊出界，38分鐘普列錫禁區頂妙傳直線，蒙特左腳一射被敵衞閂走。2分鐘後普列錫左路勁靚壓落底線傳中，韋利安睇怕一篤就入，但畀卡斯迪治尼快一步鏟走個波，半場主隊領先1球。

換邊後4分鐘主隊擴大比數，蘇馬2次解圍都唔清唔楚，終畀卡維特利雲偷甩輕鬆射入，贏到2:0。52分鐘車仔追番粒，左路底線傳中，愛華頓守衞解圍不遠到禁區邊，高華錫第一時間抽入。之後車仔連番埋門，可惜蒙特2次埋門都唔入，艾斯派古達近射又畀比克福特神救。83分鐘輪到阿列沙巴拿加派膠，毫無壓力下將個波交咗畀禾確特，卡維特利雲後腳交畀湯姆戴維斯，混戰下卡維特利雲射穿阿列沙巴拿加大細龍門，開心到鄧肯費格遜跳起。最終愛華頓贏3:1止血，車仔就近4聯賽輸3場。

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