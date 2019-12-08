孫興民「美斯式」入球！做寸王新契仔

熱刺上場英超不敵曼聯，立即報復式反彈，於周六(7日)深夜英超主場以5:0大勝般尼。孫興民上半場創造3個入球，包括以一招「美斯式」長途狂奔，由後半場開始盤球，殺入對手禁區射入，技驚四座，超越「大佬」哈利卡尼，成為摩連奴執教之下嘅絕對核心。今場亦係摩連奴執教熱刺5場以嚟，首次冇失波，可以話係攻守兼備。

摩連奴執教熱刺後，繼續大踢進攻足球，開波僅5分鐘，哈利卡尼接應孫興民傳送後，推前離門30碼勁射打開紀錄。

4分鐘後，孫興民左路發難，輾轉之下盧卡斯莫拉近門執雞撞入，迅速領先2球，之後穆沙施素高射中柱。

孫興民一度被對手撞傷，但治理之後唔單止冇事，轉個頭仲由後場開始盤球，長驅直進狂跑90米，過咗對手7位球員，殺入對方禁區射入，簡直係美斯上身。換言之，熱刺上半場3個入球都關「老孫」事，成為熱刺進攻發動機。

摩連奴果然轉晒性，成為「進攻大師」，熱刺下半場繼續強攻，哈利卡尼又入波，個人梅開二度，上半場中柱嘅穆沙施素高都入番1球。

值得一提，今場原來係摩連奴領隊生涯第1次主場領軍擊敗般尼，佢之前教車路士及曼聯，3次主場鬥般尼都打和，今次打破魔咒，睇嚟「寸王」真係重生。

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