沙拿超級助攻加入波　利物浦輕取般茅

2名「輪換球員」穆罕默德沙拿同拿比基達玩晒，利物浦作客輕輕鬆鬆，以3:0殺敗般尼茅夫。本季表現平平嘅沙拿，對住般茅特別有辦法，今仗先貢獻一個後腳超級助攻，造就基達近射搞掂；之後基達投桃報李，質個超靚直線入禁區、沙拿及時趕到射入。相比起上仗大炒愛華頓，紅軍今戰再次作出大輪換，接連2場大勝，高普呢招堅係Work。

今仗利物浦收起上仗贏波英雄沙迪奧文尼、奧歷治、韋拿杜姆及梳頓沙基利等球員，改以沙拿、羅拔圖法明奴及阿歷士張伯倫攻堅，中場亦派基達打正選。利物浦今仗節奏唔快，於開賽初段入肉埋門唔多，直到主隊後防大將尼敦艾基傷出、以小將積克森遜入替後，般茅亂咗陣腳即刻失波，軒達臣後場送個超靚高波，落點啱啱好，張伯倫殺到第一時間射入打開紀錄。去到完半場前紅軍入多粒，沙拿於禁區內背住2個敵衞，跟手後腳妙傳，基達入楔一射入網，半場領先2球。

換邊後利物浦繼續控制大局，基達踢得好生，禁區第一時間抽射被撲出。54分鐘紅軍再擴大比數，積克森遜誤傳著成大錯，基達引球推進妙傳入禁區，沙拿閃電趕到左腳射遠柱入網。之後般茅傷埋前鋒卡林威爾遜，一場波傷咗2個主力下，之後亦無力反撲；加上紅軍法明奴、軒達臣先後起腳亦搞唔掂，最終利物浦輕取對手3:0，16戰15勝1和積46分，繼續於聯賽榜遙遙領先。

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