曼聯連贏2場大仗！真係要永續蘇B

周日(8日)凌晨英超「曼徹斯特打吡」，曼聯踢出今季代表作，作客以2:1擊敗曼城，繼上場擊敗回勇嘅熱刺後，再取得1場重大勝利。領隊蘇斯克查由上星期瀕臨被炒，到依家帥位大為穩陣，真係可以「永續蘇B」。

雙方今場快上快落，開波唔夠2分鐘，曼聯就有第1次攻門，丹尼爾占士勁射太正，被門將艾達臣摩拉斯撲出，連格亦有1次近門起腳，僅被艾達臣摩拉斯用腳刪出。

至於曼城有大衞施華、奇雲迪布尼連環起腳唔中目標。跟住又輪到曼聯前鋒安東尼馬迪爾禁區內勁射，又被艾達臣摩拉斯擋出。

曼聯踢到20分鐘有回報，拉舒福特殺入禁區，被貝拿度施華撞跌，球證睇完VAR後，判罰12碼，拉舒福特自己主射入網。

4分鐘後曼聯打反擊，費特洛迪古斯一腳靚斜傳，拉舒福特冇人看管下，竟然射出界，轉個頭佢起腳又射中楣，浪費2次拉開紀錄嘅好機會。

不過唔緊要，曼聯大把機會，29分鐘安東尼馬迪爾禁區內右路起腳，皮球擦柱入網領先2:0。曼城反擊乏力，大衞施華遠射被迪基亞接實，佢同奇雲迪布尼分別主射罰球，都無功而還。

換邊後，曼城加強進攻，奇雲迪布尼近門窄角度勁射，域陀連迪路夫及時出腳擋出底線，曼城入唔到波之餘，仲有中堅史東斯傷出，由奧達文迪入替。

曼聯採取穩守突擊，亦好有威脅，包括連格禁區左路起腳，被艾達臣摩拉斯擋出底線。費特洛迪古斯準備開角球，被球迷用雜物掟中，好彩冇乜大礙。

曼聯今場防守落力，回防非常快，大部分人都參與協防，波到人到，令曼城即使起到腳，亦往往省中人。

踢到85分鐘，奧達文迪頂入角球，為曼城追至1:2，其後馬列斯右路勁射，僅被迪基亞單手救到，曼城錯過扳平黃金機會，最終全失3分，已經落後榜首利物浦14分，衞冕成功機會已愈來愈渺茫。

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