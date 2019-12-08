創教波生涯最差紀錄！哥帥快過蘇B執包袱

曼城1:2不敵曼聯之後，今季踢16場英超只有32分在手，唔止落後榜首利物浦14分，而且係領隊哥迪奧拿教波生涯最差成績。

最關鍵係英格蘭頂級聯賽歷史上，從未有球隊喺落後榜首球隊14分之下，反超前捧盃，意味曼城衞冕希望已經破滅。

哥迪奧拿由2008年執教巴塞隆拿開始，未試過頭16場聯賽只有32分咁低分，防守差係一大死穴。翻查哥帥執教曼城頭57場聯賽主場，只有5場失波達2球或以上，但今季8場聯賽主場已有3場失波達2球或以上。

其一個主因防線多傷兵，更不幸係中場史東斯今場又受傷，睇怕曼城後防問題都好難解決。

哥迪奧拿同曼城嘅合約將於2021年約滿，有傳佢想重返拜仁慕尼黑教波，呢位48歲西班牙名帥之後澄清，話要睇下曼城今季成績，先至決定是否續約，以「藍月亮」依家走勢，恐怕前景唔樂觀，哥帥隨時教埋今季就提早離開曼城，可能仲快過蘇斯克查離開曼聯。

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