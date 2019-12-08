【多相】曼聯兩代左閘睇中同一條女

曼聯19歲左閘班頓威廉斯喺英超對錫菲聯，射入靚波，一球成名，佢喺球場以外都「搶鏡」，被指喺社交網情挑1位性感女郎Zara McDermott，最估唔到係曼聯名宿艾拉都對Zara有興趣，兩代紅魔左閘竟然「爭」同一條女。

Zara McDermott已經名花有主，男朋友係英國真人騷藝人湯普森(Sam Thompson)，雖然Zara唔係娛樂圈人士，但由於生得太性感惹火，而且經常喺社交網上載火辣「肉照」，自然引來大批狂蜂浪蝶留言，包括班頓威廉斯同艾拉。

結果被湯普森發現，並借題發揮，喺節目上踢爆班頓威廉斯同艾拉「溝佢條女」，湯普森話：「我一直想同球員傾偈，但冇人覆我，惟有用女朋友嘅電話搵佢哋，我知道班頓威廉斯病咗，仲可以正選上陣，真係恭喜晒，仲傳咗個眨眼Emoji畀我女朋友，呢種老土嘅溝女招數，我鍾意。仲有艾拉，佢係我偶像，我有喺佢IG留言，點解佢唔覆我，淨係覆我女朋友，其實我都唔差。」班頓威廉斯同艾拉畀湯普森咁唱通街，今次真係要搵窿捐。

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