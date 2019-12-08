【人物誌】曼市打吡未完　要爭奪新大簡

意大利傳統盛產中堅，率領意大利捧2006年世界盃冠軍嘅簡拿華路，更加係唯一曾獲得世界足球先生嘅後衞，可惜自「大簡」掛靴後，意軍中堅人才凋零，來來去去都係得基亞連尼同邦路斯，兩人年事已高，莫非意大利光輝傳統，就咁終止？

咁又未必，意大利出現1位被譽為自簡拿華路之後，最具潛力成為世界頂級中堅嘅「藍戰士」，佢叫羅倫素派奧拉。

呢位17歲新星現時效力國際米蘭青年軍，並協助意大利U17打入今屆世少盃8強，僅不敵後來嘅冠軍巴西。

羅倫素派奧拉以頭腦冷靜、位置感強見稱，被指踢法似簡拿華路，而佢身高1米85，比當年「大簡」更有身體優勢，佢喺今屆世少盃仲射入1球，助攻力都贏「大簡」。

當今球壇優秀中堅非常渴市，身價已拍得住進攻球員，各大豪門已經留意到羅倫素派奧拉，其中曼聯同曼城一齊睇中佢，派出球探密切跟進呢位「新大簡」。

羅倫素派奧拉姓氏(Pirola)同派路(Pirlo)好相似，意大利傳媒提醒國際米蘭教練干地，必須小心睇實羅倫素派奧拉，唔好重蹈當年放走派路嘅覆轍。

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