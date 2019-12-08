華Dee腳風順爆！挑戰一項新紀錄
2019年12月08日 08:02
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(Getty Images)
近排開晒Turbo嘅李斯特城將於周日(8日)晚英超作客阿士東維拉，爭取聯賽8連勝。呢支神奇球隊最近話題多多，今季英超已經攞到11勝2和2負嘅成績排第2位，力追榜首利物浦，實在令人驚喜。
李斯特城管理層見呢排氣勢咁凌厲，更加拿拿林同北愛名帥羅渣士續約5年半，仲加埋成倍人工，等佢繼續帶住李城搶win啦。
講到班狐狸兵個個表現生猛，華Dee(占美華迪)腳風順到無敵，已經連續7場聯賽有波入，今季已經有14球進帳，睇嚟佢都想挑戰2016年入24球嘅紀錄
領隊羅渣士續完約已經講目標，就係要捧走英超冠軍，如果佢哋保持住呢股氣勢，李城或者可以再寫神話。
直播表
周日1:00pm 澳職 西部聯 Vs 墨爾本勝利
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日3:00pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 紐卡素噴射機
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日7:00pm 西甲 伊巴 Vs 基達菲
Now 632
周日7:30pm 意甲 萊切 Vs 熱拿亞
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日9:00pm 西甲 貝迪斯 Vs 畢爾包
Now 632
周日10:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 李斯特城
Now 621
周日10:00pm 英超 紐卡素 Vs 修咸頓
Now 622
周日10:00pm 英超 諾域治 Vs 錫菲聯
Now 623
周日10:00pm 意甲 拖連奴 Vs 費倫天拿
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日10:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs 卡利亞里
有線662、602台
周日10:30pm 德甲 柏林聯 Vs 科隆
Now 672、Fox +；有線653、613台
周日11:00pm 西甲 華拉度列 Vs 皇家蘇斯達
Now 632
周一0:30am 英超 白禮頓 Vs 狼隊
Now 621
周一1:00am 意甲 森多利亞 Vs 帕爾馬
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周一1:00am 德甲 雲達不來梅 Vs 柏達邦
Now 670、Fox +；有線651、611台
周一1:30am 西甲 雷加利斯 Vs 切爾達
Now 632
周一3:45am 意甲 博洛尼亞 Vs AC米蘭
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周一4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 西維爾
Now 632
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