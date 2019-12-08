【賽後解碼】費特脫胎換骨　普巴隨時走得

曼聯近期連贏熱刺同曼城2大勁旅，除咗領隊蘇斯克查突然聲望大增之外，巴西中場費特洛迪古斯亦受到廣泛肯定。呢位巴西球星由上季加盟開始冇腳好波，到今季季初都仍然被視為毒瘤，不過隨住蘇斯克查嘅信任同重用，以及搵到場上最佳拍擋，費特嘅信心同表現都大幅提升，今場對曼城嘅表現更堪稱為加盟曼聯後嘅代表作。

連埋今場在內，費特已經連續第9場喺英超正選上陣，佢同麥湯米尼嘅合作亦證實好有火花，有掃蕩同活動力強嘅麥湯米尼喺身邊，費特可以專心做番「發動機」嘅任務，憑住唔錯嘅腳法同爆發力，經常可以施展「短途爆破」展開突襲，今場就成功4次扭波過人兼2次創造機會，其中一球通洛迪坑渠更加瀟灑到暈，大批曼迷都感嘆話費特終於「百X成才」。

費特依家愈戰愈勇，同佢撞位嘅保羅普巴據聞亦即將傷愈復出，之後要點樣用就睇蘇斯克查，費特比保羅普巴優勝嘅係踢法簡單，唔會好似保羅普巴咁要長時間上腳，更加適合曼聯嘅快速反擊，但要堂堂法國世界盃冠軍做後備亦唔合邏輯，如果皇馬仍然想要，1月送普巴去西甲似乎係最佳選擇。

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