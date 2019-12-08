【有片】達史特根神助攻 今季第2球啦

巴塞隆拿周日(8號)西甲主場5比2大破馬略卡，新鮮出爐金球獎得主美斯盡展身價個人連中三元，今次係佢歷來第35次喺西甲上演帽子戲法，亦係今年(2019年)第4次，認真威水。不過，美斯入波已經係足球常態，球迷對於美斯「戴帽」亦都習以為常，反門門將達史特根今場再次交出助攻，就更加受到球迷關注！

今場開波6分鐘仍未有紀錄嗰陣，馬略卡一次角球攻勢無功而還，巴塞隆拿門將達史特根隨即執波快開，大腳踢出妙絕嘅「致命長傳」，基沙文喺中場左路位置接應後已成單刀姿態，呢位法國射手亦長驅直進順利入波。

德國門神達史特根向來以腳法出眾見稱，呢球更加係佢今季第2次直接助攻，9月份對基達菲已經有過1次助攻紀錄。據《ESPN》統計顯示，達史特根今季西甲助攻次數，已經超越夏薩特、艾斯高、占士洛迪古斯、祖奧菲歷斯同沙奧尼古斯等皇馬同馬體會攻擊球員。

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