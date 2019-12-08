【東亞盃】南韓門神崩潰　球迷驚佢會自殺！

南韓今次出動「東亞陣容」出戰釜山東亞盃，力求打破東道主無緣錦標的宿命，實現三連冠，除了人腳配搭引起議論，當地關注的另一個問題是，門將金承奎會不會羞愧自殺！

今次南韓挑選的23人，以外流日職、中超及本土韓職球員為骨幹，在亞洲以外搵食的只得效力美職溫哥華白帽的中場黃仁範一個。一般估計，「太極虎」後防及防守中場的人選變化不大，攻擊方面卻是全新組合。

然而，周四（5日）開始在釜山集訓的南韓，曾經面對一個心理危機，就是門將金承奎在12月1日韓職煞科日一場關鍵大戰，犯了小學雞錯誤。該場比賽踢到85分鐘時，蔚山現代以1比2落後浦項制鐵，只要扳平，他們仍有希望重奪桂冠，誰料蔚山門將金承奎走離禁區，擲界外球希望加快反攻速度，卻告弄巧反拙，皮球扔到了對手後備上陣的前鋒許榕埈腳下，後者輕鬆將球送入空門，宣判蔚山返魂乏術，拱手把冠軍讓給全北汽車。

金承奎賽後眼紅紅道歉，然後一言不發低頭離去，蔚山一班隊友都非常擔心他會想不開，因為近期韓國娛樂圈頻繁出現自殺，心理問題是可以傳染的。及至12月2日的韓職頒獎典禮上，金承奎又無故缺席，更讓人感到不安，所以韓媒都在議論紛紛，覺得東亞盃不宜派他把守大門。事實上，蔚山5名國腳歸隊後，明顯情緒低落，金珍洙透露在酒店碰見幾個「蔚山兄弟」，大家談起一個笑話時，朴柱昊竟然冷冷只答一句：「唔好笑。」教練團一名成員亦承認，蔚山球員的狀況令人有點擔心，希望他們在周三（11日）對香港之前，能夠克服心理陰影。

南韓大軍名單

▼門將：具聖潤、金承奎、趙賢祐

▼後衞：權敬原、金紋奐、金玟哉、金英權、金珍洙、金太煥、朴柱昊、朴志洙

▼中場：金甫炅、金寅成、羅相浩、文善敏、孫准浩、尹日錄、李英才、朱世鐘、韓承規、黃仁範

▼前鋒：金承大、李庭協

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