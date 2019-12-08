金球贈他人　摩連奴收走孫興民個紀念波

熱刺球星孫興民尋晚射入一個媲美巴西傳奇朗拿度嘅超級金球，賽後佢一度拎起個比賽波，似乎係想拎番屋企留個紀念。不過，領隊摩連奴之後上前恭喜「老孫」之餘，竟然要求拎走個紀念波，話要轉送畀今場後備上陣嘅17歲新星特萊柏洛治，究竟「摩佬」搞乜咁掃興先？

「摩佬」將孫興民讚成「孫拿度」，就知佢有幾欣賞呢位南韓球星嘅金球，不過，「摩佬」最終將紀念波收走轉贈畀個小將，原來佢係有特別原因，事關呢場係特萊柏洛治首場英超，同時後者度過咗一個充滿紀念價值嘅一星期。相比起嚟，「摩佬」認為個紀念波對呢位愛爾蘭小國腳嚟講，係較對孫興民更有價值。

摩連奴賽前已經公開讚賞過特萊柏洛治潛質優厚，結果今場完場前5分鐘，就派佢後備上陣入替迪利阿里，完成佢嘅英超首騷，成為咗今季英超最年輕上陣球員，兼係自2007年代表熱刺上陣嘅最年輕球員。此外，特萊柏洛治今季代表熱刺出戰歐洲青年聯賽表現突出，然後又幫球隊出戰過聯賽盃，同時又入選愛爾蘭國家青年軍，絕對係度過緊豐收嘅球季。

摩連奴話：「有時個比賽波會送畀連中三元球員，但我認為呢個波對於呢位17歲小子更有意義。上星期佢仲同年齡相近球員喺歐洲青年聯賽比賽，然後今日已經踢英超。佢代表熱刺出戰英超，又代表埋國家出賽，我認為對佢嚟講，呢個神奇嘅一周。」

熱刺嚟緊周中要喺歐聯作客拜仁慕尼黑，但由於呢場係例行公事，有記者問「摩佬」會唔會再畀特萊柏洛治上陣。「摩佬」回應：「佢踢唔踢？我唔知喎！我淨係知哈利卡尼唔會囉，其他有邊個？到時睇吓啦！」

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