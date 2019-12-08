衞冕本地賽　劍神張家朗：2019年是成長期

香港公開劍擊錦標賽周日（8日）在石硤尾公園體育館進行女子重劍、男子花劍和佩劍賽事。世界排名第6的香港「劍神」張家朗，在男花決賽力壓隊友蔡俊彥，成功衛冕。女重和男佩皆有驚喜賽果，女重港隊常客連翊希和朱嘉望先後出局，最終本地排名第5的何迪琳登上后座。而香港佩劍「一哥」何思朗不敵陳卓謙，無緣奪得本地公開賽三連冠。

男花四子悉數躋身八強，其中「少年劍神」張家朗以15：5輕取楊子加後，面對大師兄張小倫，初段雙方互有攻守，但張家朗逐漸站穩陣腳，領先5：3後連取8分，續以15：7力壓對手，闖進決賽迎戰香港「二哥」、世界排名16位的蔡俊彥。蔡俊彥積極搶攻，一度領先6：2，但張家朗打出一段12：2的攻勢取得賽點，即使對方連追3分，仍以15：11告捷，順利衛冕。

兩日後港隊便會啟程東京，出戰周五展開的世界盃。張家朗透露最近兩星期，不斷寓賽於操，訓練成效不俗，有望在世界盃爭取佳績。目前男花著眼奧運團體資格，盼以世界前4或亞洲第1的姿態取得入場券，而最大競爭對手就是韓國，「機會不算很高，但至少有機會。接下來幾站，爭得一分得一分。」

2019年踏入尾聲，張家朗形容這年是「充滿新東西的成長期」：「年尾換了新教練Greg，雖然尚要一點時間磨合，但他帶來不少新技術、新啟發，也會鼓勵我們大膽嘗試不同打法。」除了「硬件」上的改變，心態方面亦有成長：「以前落後很多分時，會不斷回想上一劍，走了回頭路。現在換劍會讓自己冷靜下來，不再鑽牛角尖。」

其他賽事方面，世界重劍「一姐」江旻憓尚在養傷，身處海外的佘繕妡同樣未有參賽，焦點落在港隊其餘兩員朱嘉望和連翊希身上。不過連翊希八強以9：15不敵陳渭泠，「爆冷」出局。而朱嘉望四強對上本地排名第5的何迪琳，亦以6：15落敗。何迪琳和陳渭泠會師決賽，最終前者以14：10勝出。至於香港佩劍「一哥」何思朗晉級道路未受考驗，可惜決賽「守尾門」失敗，以12：15輸給陳卓謙，未能繼會長盃和挑戰盃後，再登本地公開賽王座。