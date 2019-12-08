【東體爭議】沒美斯　哥迪奧拿甚麼也不是

英超曼城尋晚主場不敵同市宿敵曼聯，今季爭標形勢落入勁下風，賽後唔少曼城球迷喺網上狂插曼城主帥哥迪奧拿，要幾難聽都有，唔少人直頭話哥帥係個騙子，只係靠美斯先取得依家成就咁話。大佬，人哋假假哋都幫曼城贏過兩次英超冠軍，唔通「藍月亮」又有美斯咩？你總唔可以反轉豬肚不斷鬧，至少都畀番應有尊重啦！

冇曾，曼城依家落後「一哥」利物浦14分，上季佢哋全季輸4場，今場踢16場已經輸咗4場。上季曼城38輪失23球，今季16輪就失19球，真係大倒退。之前哥帥同曼城簽約到2021年，不過依家有球迷竟然喺網上高呼「PepOut」叫哥迪奧拿走人嘅口號，真係超冇品。

網民話：「PepOut，哥騙子，去巴塞啦，咪再教其他球隊」「我唔想再嘥氣，但PepOut啦！」「我受夠喇，哥迪奧拿應該被炒，呢個光頭騙子返拜仁啦！」「球迷都睇到，哥迪奧拿冇錢就冇料，畀佢走啦！」「我係曼城十年球迷，哥迪奧拿依家破壞緊我哋球會同傳統，喺仲有得救之前炒咗佢。係美斯成就佢教練生涯，帶畀佢虛假聲譽。」

哥迪奧拿賽後都承認，依家真係好難追，但就強調唔可以放棄。佢同時大讚球隊表現其實唔曳。點都好啦！哥帥喺曼城贏過2次英超、1次足總盃、2次聯賽盃同1次社區盾，絕對係頂級兼功勳領隊，依家成績稍差就嗌人走，最怕哥帥真係走人，曼城搵唔番個好領隊，從此一沉不起咋！

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