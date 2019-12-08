聖日耳門新殺神　尼馬麥巴比都行埋一邊

法甲超級豪門巴黎聖日耳門(PSG)一向火力驚人，前線三條煙包括尼馬、卡雲尼同基利安麥巴比，個個都係獨當一面超級球星。不過，講到PSG今季前線最搶鏡，卻其實未必係上述三人，事關一個來自國際米蘭嘅阿根廷借將莫伊卡迪，已經全面上位，成為PSG鋒線最不可或缺人物。

PSG尋晚作客反勝蒙彼利埃3比1，尼馬、麥巴比同莫路伊卡迪各入一球，表現同樣出色。不過值得一提，係莫路伊卡比所入嘅個人今季為球會第11個入球，當中包括7個法甲入波同4個歐聯入波，令佢打破咗球會一項紀錄，成為PSG史上用最短時間射入11球球員，佢只係用咗883分鐘。

之前舊紀錄係由巴拿馬前鋒戴利華迪斯所保持，呢位90年代中期效力PSG嘅前鋒係用咗900分鐘射入11球，其餘就包括韋亞(936分鐘)、比安基(1028分鐘)、尼馬(1032分鐘)、卡雲尼(1059分鐘)、麥巴比(1501分鐘)同保列達(1896分鐘)，估唔到一個借約前鋒可以成為PSG其中一項入波紀錄保持者。

因為係以借將身份加盟，莫路伊卡迪未有參與PSG季前操練，不過季初都只係多用後備身份登場嘅佢，依家已經成為主帥杜曹嘅愛將。嚟緊卡雲尼會喺明夏約滿，有傳佢都必會走人，相信到時PSG都有機會將莫路伊卡迪買斷，維持球隊強勁鋒力。

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