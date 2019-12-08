鄭文傑梁巧羚奪銀銅　港隊亞洲賽瓣瓣有獎攞

代表香港的馬會馬術隊成員鄭文傑及梁巧羚，在今日（12月8日）的國際馬聯亞洲錦標賽最後一天賽事，分奪場地障礙賽個人賽銀牌及銅牌，連同早前的兩面三項賽銀牌，以及場地障礙賽團體賽金牌，香港隊在是次錦標賽參與的所有比賽皆「有牌落袋」，共取得1金3銀1銅的佳績。

場地障礙賽個人賽賽事於星期三（12月４日）展開，共有來自12個國家及地區的31名騎手參加。代表香港出賽的馬會馬術隊騎手鄭文傑及梁巧羚，連日表現穩定，分別以排名第四及第三的成績進入今天的決賽。二人在今日的1.5米欄高決賽賽事，於首輪比賽做出「零罰分」，在次輪僅因超時被扣一分，分別以81.44及82.95的成績，分奪場地障礙賽個人賽銀牌及銅牌。冠軍是日本代表和泰三杉（Taizo Sugitani）。

香港共派出七位騎手參與是次賽事，出戰三項賽及場地障礙賽兩個馬術比賽項目；香港隊的領隊是馬會馬術事務高級經理龐雅雯，馬會並透過「香港馬術精英計劃」，派出培訓經理、教練、馬匹料理員、獸醫、釘甲匠及物理治療師等專業人員隨隊到芭堤雅，為騎手及馬匹提供各方面的專業支援。

首屆國際馬聯亞洲錦標賽於2019年12月1日至8日在泰國芭堤雅馬球及馬術俱樂部 (Thai Polo & Equestrian Club) 舉行，是亞洲區內規模僅次於亞運會的大型馬術運動會，亦是區內首個涵蓋三大奧運馬術項目——盛裝舞步賽、場地障礙賽和三項賽的錦標賽。今年賽事有來自13個國家及地區的騎手及馬匹參與。