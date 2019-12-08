外借羅馬翻生人人爭　阿仙奴搶前曼聯中堅

今季由曼聯外借去意甲羅馬嘅英格蘭中堅基斯史摩寧，日前出戰國際米蘭又交出好表現，將佢嘅「紅魔鬼」前隊友盧卡古守死，成功幫羅馬搶分。根據最新消息，包括阿仙奴在內幾間英超球會，都對收購基斯史摩寧感興趣，而英格蘭國家隊領隊修夫基都睇到實，計劃重召佢入伍，出戰明年歐國盃決賽周添！

史摩寧日前對國米場波，連修夫基助手史堤夫賀蘭特都有入場睇波，擺明係想了解吓史摩寧家陣咩狀態，事關「三獅兵團」一直幫中堅哈利馬古尼搵緊最佳拍檔。之前嘅米高堅尼因為喺球會失去正選，另一個曼城中堅史東斯又因為體能狀況麻麻，搞到修夫基頭都大埋。家陣史摩寧及時回勇，「修哥」想話自2017年代表英格蘭出戰蘇格蘭後將佢重召入國家隊，絕對適合不過。

雖然史摩寧喺國家隊有機會同哈利馬古尼做拍檔，不過史摩寧出年夏天外借羅馬期滿，返回曼聯想再拍馬古尼，似乎就未必可以成事，事關有傳「紅魔鬼」係想捧起新人杜安薛比，對收回史摩寧其實未算太感興趣。如此一來，家陣包括阿仙奴、李斯特城同愛華頓都話對佢「起痰」，而意甲都有羅馬同祖雲達斯想打佢主意，睇嚟「兵工廠」想搶贏簽到史摩寧，都唔係咁易呀！

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