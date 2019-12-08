愛足球跟男子隊操　吳卓蔚不放手．不割席

「之前見過有網上留言，因為我的一頭短髮而質疑我『是不是男子隊成員？』，又有人說『女仔去踢波這麼粗魯』，連父母也會因為見到我『損手爛腳』回家而不斷嘮叨。但我就是已經深深愛上了足球，認定了就不會輕易放手，我已回不了頭，足球就是我的生活。」愉園女子足球隊門將吳卓蔚（Mi）目光凌厲地說着，她與足球絕不割席。圖/文：伍靖華

除了職業足球隊，按「江湖規矩」，門將通常都是由「猜包剪揼」的輸家出任。在中學的手球隊，吳卓蔚也司職門將，「但踢波守龍門是被迫的！」說罷Mi便搥了一下自己的大腿，加上鬼馬笑臉，彷彿向記者控訴她是被隊友欺負的，「其實我真的很想到場區踢波，在草場上橫衝直撞。當然有想過為甚麼又是我，可是守多了波後就發現，當守到一球的時候成功感瞬即大增，慢慢就愈來愈愛，如腳癮起就偷偷走入場區一會兒吧！」Mi笑得開懷，幾年足球生活似將她帶入人生新階段，由中四時的迷惘懵懂，變成成年後的堅定不移。命運愛作弄人，但又會眷顧着用心的人。

以笑臉迎接任何挑戰

2018年，在隊中前輩王淑芬和主教練鮑家耀引薦下，Mi開始在男子隊跟操，成為一名半職業女足球員，一星期練習五天，有時更會加操，還有額外的健身重訓和原來女子隊的晚課練習，「要練早波很不習慣，一起床還是睡眼惺忪就已經要趕到球場，搓波、撲救、食波餅，早晚各一課真的好辛苦，第一個月我一回家便倒頭大睡，有時飯都沒有食」，身兼男、女子隊教練的「鮑Sir」也很體諒她，容許她偶爾缺席女子隊的練習，但Mi卻從不會用這面「免練金牌」，「無論如何我都一定會出席女子隊的練習，我不想讓人覺得我因為跟了男子隊練習就覺得夠了。」Mi對足球的熱血不只在場上，場下的品格同樣是她對足球的承諾，而這點亦獲「鮑Sir」讚許萬分，「Mi從來都沒有抱怨過辛苦，無論如何都是掛着一張笑臉迎接任何挑戰。」

憧憬成為全職業球員

跟操已超過一年，Mi和男子隊成員打成一片，不只是練習後的健身或是消遣，在球場亦沒分別，「一開始跟他們練波時，也許是因為性別的關係，他們對着我射門時都不會出盡全力，埋身也不會太近或太用力，但這陣子甄Sir（龍門教練甄堅強）跟我說：『他們都已沒有收力』，逼使我要再快點、再進步多點才可！」他們不再因她是女孩子而有差別待遇，得到職業球員的認可，是Mi在這一年來跟操的一大收穫，「速度和技術都向他們學習了很多，有時沒有太仔細去研究一些小技巧，在女子隊練習時從來沒有人這樣跟我說過。」Mi笑言這就是職業和半職業的分別，她也很憧憬有一天能真真正正成為一名職業球員。

「我要做雙冠后」

得到一紙半職業合約前，Mi靠兼職足球教練維持生計，但這份工作也得來不易，「又哪會有人會放心將一班小朋友的前途交給一個沒有經驗的新丁，而且還是個女生！」一知道Mi是女生後，很多學校都即刻關上那道永遠打開的大門，說到底，足球還是男生的天下，Mi很感激當時對她投以信任一票的女教練，讓她和小朋友們一起展開足球路上的闖蕩，「當看到那些小朋友天真無邪的笑容，讓我想起當初和朋友一起踢波的純粹，真的很開心。」足球帶給Mi快樂無比的經歷，上年協助愉園女足贏得球會首個聯賽錦標，但同時亦有未能忘懷的片段，「落場比賽一定想贏，上年足總盃4強敗給傑志，球隊上下都很不甘心，今年一定要更加努力，我們要做『雙冠后』！」由被逼當門將到成為半職業球員，Mi在足球世界一步一步走來，闖出一片屬於自己的天空。

難忘對南韓捧14蛋之戰

2016年，香港女子足球代表隊打入了女子東亞錦標賽外圍賽第二輪，當時只得19歲的Mi首次以正選身份上陣，狂吞南韓14隻光蛋，「那是我第一場代表港隊的比賽，沒想過會是這樣結果，賽後我哭了一場，永遠也會記得這一場比賽，現在很想再跟南韓比賽，看看這些年的練習成果。」能夠正視過去的自己，才能成就一個全新的「Mi」。