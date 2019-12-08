曼聯大翻身　堅尼原來有功勞

英超老牌勁旅曼聯過去一周先後擊敗熱刺同曼城，成功從谷底大翻身，主帥蘇斯克查本來帥位不穩，依家都可以鬆番口氣。球員打爭氣波，「蘇B」戰術調動得宜，都係「紅魔鬼」反彈原因之一，不過最重要一點，可能係前曼聯隊長堅尼曾經秘密探營，嚟到卡寧頓訓練中心，同班球員分享當年嘅成功之道，講吓以前曼聯皇朝期間，球員有乜要做，犧牲啲乜，同埋有幾強嘅求勝心等！

根據《每日鏡報》報道，堅尼今次係應前隊友兼現任領隊蘇斯克查邀請，回歸曼聯幫手。據知，當日堅尼喺訓練場地同球員講解時候，有位冇開名球星就一副懶懶閒嘅態度（唔通係保羅普巴？）不過，報道就冇講話一向火爆嘅堅尼有冇發脾氣，但同時強調今次呢位前愛爾蘭名將嘅分享，對曼聯球員嚟講係相當成功。

現年48歲嘅堅尼，今次係自2005年12月同傳奇領隊費格遜不和離開曼聯後，首次重返前東家。雖然堅尼之前做講波佬期間，曾經唔少次試過公開批評班曼聯球員，諸如費特洛迪古斯同安達斯彭利拿等都畀佢鬧過，不過大家都對堅尼回歸感到非常興奮。

有消息人士爆料：「大家可以想像得到，堅尼對於點樣去做一個曼聯球員有強烈睇法，而佢亦會直接去講出觀點。佢發現有一個球員對佢說話唔多感興趣，但其實現場大部份人都非常感興趣，想知堅尼當年係點樣取得成功，佢嘅飢渴感同求勝心係點解咁犀利。」

其實自從蘇斯克查上年年尾接掌曼聯開始，間中都有去堅尼屋企傾偈取經；而包括費查、艾拉同尼曼查維迪等名將，都先後返過嚟卡寧頓同曼聯球員分享，睇嚟「蘇B」呢招係幾得喎！

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