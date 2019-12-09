【未亡人系列】迪科爾減薪要踢到39歲

迪科爾？乜佢仲未掛靴咩？無錯，呢位37歲英格蘭射手現時被般尼茅夫外借去蘇超勁旅格拉斯哥流浪，佢今季聯賽上陣13次入10球，果然寶刀未老。

由於迪科爾同般尼茅夫將於明夏約滿，佢為咗留喺格拉斯哥流浪，延續球員生涯，不惜大幅減人工，即使一把年紀，心中團火仍然燒得好旺盛。

迪科爾出身於韋斯咸，但最為人熟悉係曾經兩度效力熱刺，為呢支倫敦勁旅喺英超射入276球，並捧過2008年英聯盃。之後短暫去過美職FC多倫多搵食，跟住又回流英超踢新特蘭同般尼茅夫，今年1月被般茅外借去格拉斯哥流浪。

迪科爾喺昔日對手謝拉特麾下，保持高入球率，上季蘇超上陣17次入8球，今季上陣13次更加入10球。謝拉特都好欣賞佢，希望呢位老將下季繼續留隊，但由於迪科爾周薪達10萬鎊，現時大部份由般茅支付，如果佢明夏同般茅約滿，格拉斯哥流浪難以支付佢呢份人工。

不過，迪科爾為咗踢多1季，甚至更長時間，願意下季減人工，同格拉斯哥流浪簽1年約，既可以延續足球夢，格浪又繼續有呢位猛將坐陣，可以話係雙贏。

可惜周日(8日)深夜蘇聯盃決賽，迪科爾最後20分鐘後備上陣，未能救駕，格拉斯哥流浪0:1不敵些路迪，失落冠軍。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。