【東體爭議】戴巴拿去皇巴！先至有出頭

祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿由季初幾乎被賣走，到依家重新成為祖記主力，表現更勝C朗，都算係峰迴路轉。

祖雲達斯終於知道呢位阿根廷國腳係寶，準備同佢續約，但呢個時候兩大西甲豪門皇馬同巴塞隆拿，都加入爭奪戴巴拿，到底佢應該留隊，亦或離開呢？

戴巴拿2015年由巴勒莫加盟祖雲達斯以來，已經效力祖記第5個球季，意甲冠軍捧到手軟，但祖記歐聯之路舉步維艱，戴巴拿陷入事業樽頸位置，即使留隊，甚至將來取代C朗，成為祖記首席射手，事業發展亦難有新突破。

反觀，如果戴巴拿轉戰西甲，事業有望更上一層樓，因為效力皇馬同巴塞隆拿具有「頂級球星」標籤，成為陣中一員，唔止增加一嘗歐聯冠軍滋味嘅機會，亦可以提升爭奪世界足球先生、金球獎嘅個人殊榮。

事實上，戴巴拿加盟巴塞隆拿，正好可以做同胞美斯嘅接班人，即使美斯未退下，亦可以取代出現老態嘅蘇亞雷斯。

至於皇馬鋒線三缺一，靠賓施馬、夏薩特攻堅，明顯唔及C朗時代嘅威力，戴巴拿加盟皇馬，肯定可以佔一席正選，成為「銀河艦隊」一股新動力。

球員高峰時期有限，26歲嘅戴巴拿正式黃金年齡，如果想晉身巨星行列，就要好好把握跳槽機會。

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