魔鬼經理人幫手！曼聯有得平簽維達爾

冬季轉會市場將於下月開啟，曼聯為咗提升實力，爭入英超前4位，增兵刻不容緩，特別要簽入中場中，彌補呢個最弱位置。

根據西班牙《阿斯報》爆料，曼聯計劃收購巴塞隆拿「冠軍級」中場維達爾，轉會費只需要1500萬歐元，的確抵玩。

保羅普巴、麥湯米尼早前受傷缺陣之下，曼聯暴露中場中位置能力嚴重不足，費特洛迪古斯、安達斯彭利拿都難當大任，尼曼查馬迪年事已高，而且好大機會離隊，簽入中場成為紅魔鬼當務之急。咁啱巴塞隆拿已決定下月放走維達爾，為咗促成交易，願意只收1500萬歐元轉會費。

曼聯總裁伍德沃德非常欣賞維達爾技術全面，攻守兼備，最關鍵係呢位32歲智利國腳同國家隊隊友阿歷斯山齊士屬於同一位經理人費利斯域治旗下。當時伍德沃德簽入A山，同費利斯域治建立良好關係，所以今次又搵佢幫手，要簽埋維達爾，費利斯域治梗係樂意效勞。

雖然維達爾年紀已經唔細，但勝在大賽經驗豐富，效力意甲祖雲達斯、德甲拜仁慕尼黑、西甲巴塞隆拿都贏得聯賽冠軍，最犀利係佢由2011/12年球季至上季，已連續8季有聯賽冠軍落袋，簡直係人生勝利組，佢嘅大賽經驗，正係現時年輕化嘅曼聯最缺少元素。

值得一提，維達爾曾於祖記同普巴做過隊友，一齊捧意甲冠軍同打入歐聯決賽，佢亦同A山喺智利國家隊合作多年，將來A山返回曼聯，3人或者可以擦出火花。

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