逃避歧視！巴洛迪利要去河北做大爺

巴洛迪利喺周日(8日)意甲入波，協助布雷西亞作客以1:0擊敗史帕爾，結束6連敗頹勢。不過，「巴神」今季重返意甲後，受到種族歧視問題困擾，球迷歧視佢係黑人，球會班主施連奴都歧視埋一份，令「巴神」意興闌珊，盛傳呢位29歲意大利射手將於下月冬季轉會市場重開後離隊，並可能加盟中超豪門河北華夏幸福。

已有唔少球會有興趣簽巴洛迪利，包括河北華夏幸福、費倫天拿、加拉塔沙雷，當中以河北華夏幸福最有誠意，因為計劃簽入巴神，接替早前宣布退休嘅阿根廷前鋒拿維斯。

河北華夏幸福一向出手闊綽，曾經簽入謝雲奴、馬斯真蘭奴等球星，據悉拿維斯年薪更加達1000萬鎊，如果「巴神」真係加盟，人工應該唔會低於呢個數字，絕對好有吸引力，而且可以避開種族歧視問題，專心踢波。

另一位意大利國腳艾沙拉維依家都踢緊中超，效力上海申花，並繼續入選國家隊，如果巴洛迪利去到中超表現有料到嘅話，隨時可以獲意軍主帥文仙尼重召。

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