【東體爭議】史上最強！李城夠料砌利物浦？

英超爭霸繼續係「紅藍」大戰，不過「藍軍」已經由曼城轉咗做李斯特城，「狐狸」周日(8號)作客4比1大炒阿士東維拉後，錄得球會史上最長頂級聯賽8連勝，唔經唔覺已經坐穩英超「二哥」位置，拋離第3位嘅曼城有6分咁多！李斯特城依家落後榜首利物浦8分，究竟挑落「紅軍」機會有幾大呢？

李斯特城喺15/16奪冠球季，最勁都係試過聯賽5連勝，對上一次8連勝係13/14球季(最終9連勝)，不過當時佢哋只係踢緊英冠，而李斯特城原本長頂級聯賽連勝只係7場(62/63球季)，今場贏波後就成功打破紀錄，領隊羅渣士賽後都話係「歷史性一日」。

唔係講笑，李斯特城依家16戰拎到38分，已經拋開第3位嘅曼城6分，佢哋呢個分數如果擺喺之前27個英超球季，有15季都可以成為榜首(前16輪)，李城目前得失球差(+29)亦係英超之冠，失球最少而得球係第3多，狀態、實力、士氣都係「冠軍級數」。

李斯特城3年前奇迹奪冠，一定程度上係其他傳統豪門輪流失準，不過今季佢哋面對如日方中嘅歐洲盟主利物浦，捧盃難度當然極高。李斯特城今季冇乜聯賽以外嘅包袱，長時間Keep住呢個高水平表現係樂觀，佢哋等待嘅就係利物浦出現一次低潮期，而李斯特城喺今個月底「拆禮物日」主場迎戰利物浦，可能會係今季最關鍵一戰。

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