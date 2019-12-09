利物浦全民開工　16個球員英超有士哥

利物浦火力向來驚人，「埃及文明」組合堪稱歐洲最強鋒線，不過「紅軍」厲害之處係遍地開花，統計顯示利物浦今季英超用過18個非門將球員，隨住中場拿比基達喺上仗作客般尼茅夫開齋後，已經有16個球員今季有聯賽入球紀錄！目前只有2個中堅祖高美斯同洛夫雲仲未「開工」，但唔好忘記，洛夫雲上輪歐聯都入過波，證明佢都有一定入球能力，不過祖高美斯自升上利物浦一隊以嚟，喺球會同國家隊所有賽事都未嘗過入波滋味，唔知今季有冇機會「鐵樹開花」。

【利物浦英超入球球員分布】

沙迪奧文尼 9球

穆罕默德沙拿 7球

羅拔圖法明奴 4球

奧歷治 3球

華基爾雲達積克 3球

韋拿杜姆 2球

阿歷士張伯倫 1球

占士米拿 1球

拿比基達 1球

梳頓沙基利 1球

法賓奴泰華利斯 1球

佐敦軒達臣 1球

拉爾拉拿 1球

安德魯羅拔臣 1球

祖爾馬迪比 1球

阿歷山大阿諾特 1球

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