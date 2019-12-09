【總結】飛人不老！42歲卡特精彩玩謝新丁

NBA傳奇「飛人」卡特仲有貨賣！下個月就43歲生日的卡特，周一(9號)常規賽打出今季最精彩一仗，全場11射7中攻入17分，協助鷹隊作客以122比107擊敗黃蜂。卡特今場命中3球3分波，其中一球更巧妙玩謝黃蜂新秀PJ華盛頓，重現全盛時期的飛人風采。

卡特今季選擇重簽鷹隊，樂於擔任大配角，協助以迪雷楊格為首的新世代成長，今季場均得分只有4.9分，不過卡特仍然有「大爆發」的能耐和力量，今場就創下NBA史上最老取得17分或以上球員紀錄，而卡特下場比賽，將會迎來個人第1,500場賽事里程碑。

周一常規賽賽果

籃網 105:102 金塊

黃蜂 107:122 鷹隊

熱火 110:105* 公牛

76人 110:104 速龍

巫師 119:135 快艇

獨行俠 106:110 帝王

拓荒者 96:108 雷霆

湖人 142:125 木狼

*為加時賽果

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