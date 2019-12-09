【總結】飛人不老！42歲卡特精彩玩謝新丁
2019年12月09日 13:05
東網電視更多新聞短片
NBA傳奇「飛人」卡特仲有貨賣！下個月就43歲生日的卡特，周一(9號)常規賽打出今季最精彩一仗，全場11射7中攻入17分，協助鷹隊作客以122比107擊敗黃蜂。卡特今場命中3球3分波，其中一球更巧妙玩謝黃蜂新秀PJ華盛頓，重現全盛時期的飛人風采。
卡特今季選擇重簽鷹隊，樂於擔任大配角，協助以迪雷楊格為首的新世代成長，今季場均得分只有4.9分，不過卡特仍然有「大爆發」的能耐和力量，今場就創下NBA史上最老取得17分或以上球員紀錄，而卡特下場比賽，將會迎來個人第1,500場賽事里程碑。
卡特今場最精彩一幕在第3節尾段上演，他在45度角位接應隊友傳球後，在3分線外假裝起手騙到PJ華盛頓跳起，隨即原地360度轉圈再起手命中，PJ華盛頓全程被玩到頭昏腦脹，球迷則看得拍爛手掌。有意思的是，卡特當年在1998年6月的選秀會中被揀中加入NBA，而PJ華盛頓在2個月之後才出世，即是卡特打NBA時，PJ華盛頓還未出生呢！(卡特精彩3分波：https://bit.ly/36aZBBg )
周一常規賽賽果
籃網 105:102 金塊
黃蜂 107:122 鷹隊
熱火 110:105* 公牛
76人 110:104 速龍
巫師 119:135 快艇
獨行俠 106:110 帝王
拓荒者 96:108 雷霆
湖人 142:125 木狼
*為加時賽果
立即參加「賞您睇」：https://tinyurl.com/y2e6pmwk
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。