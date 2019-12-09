東亞盃港隊挑機　麥柏倫：要畀困難中日韓

「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周將於周二（10日）揭幕，首場賽事為中國對日本。而繼2010年後再度出戰這項賽事的香港足球代表隊，則於周三（11日）出戰東道主南韓。主教練麥柏倫（Mixu）周一（9日）出席聯合記者會時指，即使面臨的挑戰多困難，香港隊仍然會盡力表現出最好一面讓全世界見證。

香港隊周日（8日）中午已出發前往南韓釜山，準備出席「東亞錦標賽」決賽周迎戰南韓、日本和中國。港隊繼周日（8日）晚抵埗隨即進行操練後，周一（9日）傍晚再次冒着嚴寒天氣踩草熱身，準備迎接周三（11日）對南韓的賽事。港隊主帥麥柏倫事前，與其餘3隊領軍教練保羅賓圖（南韓）、森保一（日本）和李鐵（中國）一同出席聯合記者會時表示，香港時隔9年再度出戰「東亞錦標賽」，對球隊是一種榮幸，而其餘3隊對手均是亞洲一級球隊，故這是一個很好機會讓陣中球員在頂級賽事中展現實力。「好期待面對呢個挑戰，我哋會嘗試令對手感到困難，畀對手睇到我哋最好嘅一面。」Mixu道。

港隊在11月舉行的兩場世界盃外圍賽中取得1勝1和的不俗成績，麥帥坦言該兩仗為球隊增添不少信心，然而未來三仗的情況將會是截然不同，港隊上下絕不能鬆懈：「對手戰術多變、球員質素高，我哋一定要忘記過去，每場比賽球員都知道自己嘅角色，分工合作做到最好。希望改善好防守嘅漏洞，避免因犯錯而失波。」他又稱，現時所有球員都非常之集中，希望為香港搏得一絲希望：「我哋知道對手有幾強，但呢個唔係所有，因為喺比賽之前你永遠唔會知道結果會係點，我哋仍然會嘗試。」