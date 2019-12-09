【特稿】連挫強敵！曼聯仲需唔需要普巴？

早前有傳若曼聯輸畀熱刺同曼城，領隊蘇斯克查將會被炒，但曼聯卻遇強愈強，先後2:1殺敗2大強敵，贏出曼市打吡1仗更係紅魔鬼本季，甚至係蘇帥3月坐正後踢得最好嘅一場。曼聯3箭頭愈踢愈好、麥湯米尼同費特洛迪古斯演出亦漸入佳境，唔少魔迷可能已經唔記得普巴存在。

普巴自10月頭對完阿仙奴後，就因傷未能上陣，期間紅魔鬼屢挫強敵，曾擊敗車路士、熱刺同曼城，利物浦今季唯一贏唔到嘅聯賽，就係喺奧脫福失分。但曼聯卻係羅賓漢劫富濟貧，近期就於錫菲聯同阿士東維拉身上跌分，期間失咗5球，實際演出令人不敢恭維。

曼聯依家再殺食嘅，就係打下風等反擊，福仔唔使再打箭頭後狀態愈來愈好，馬迪爾亦同丹尼爾占士愈來愈有默契，最令人意外嘅係連費特都打番起，對曼城一仗守到藍月亮一戙都冇，麥湯米尼更成中場最不可或缺嘅一員。

但一到主攻時候，曼聯因為中場創造力太低，進攻時雜亂無章，無論出桑馬達或者連格，都係毫無改善。曼聯打防反出色，連哥迪奧拿都話冇可能完全箝制福仔、馬迪爾同占士，但打陣地戰的話，曼聯戰鬥力就起碼減半。

曼聯仲係蛻變期，以現有人腳，最好就係借鏡利物浦，以鐵血中場輔助三叉戟攻堅。當然曼聯冇可能於短時間去到死敵嘅高度，但呢條路絕對係正確方向。普巴質素唔使懷疑，如果佢有心踢，更可以為曼聯提供靈光，以撕開對手密集防守。但普巴個心早已唔喺曼聯度，呢名麻煩友未來好可能繼續「好一場、衰幾場」，蘇帥應謹重考慮將佢高價賣走、以換取資金投資落中場，或者可以更快令曼聯戰鬥力進一步提升。

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