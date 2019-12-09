阿仙奴將放美揚　1月力斟8千萬鎊射手！

英國傳媒報道，阿仙奴隊長奧巴美揚已拒絕續約，希望促成過檔皇馬嘅夢幻轉會。據《太陽報》報道，該名陣中神射手去意已決，兵工廠已打定輸數準備放人；因為佢只剩番18個月合約，故球隊願於1月將佢送走。據悉阿仙奴已為奧巴美揚定價6千萬鎊---同呢名加蓬射手1年前加盟時嘅價錢一樣。

阿仙奴本季成績直線下滑，內部又動蕩不安，領隊艾美利已被炒魷，看守領隊龍格保上任後帶隊2場，先逼和諾域治後不敵白禮頓，今晚深夜作客韋斯咸絕不好踢。兵工廠於各項賽事已9場不勝，據報奧巴美揚想跳船離隊，目標係轉投皇馬。

兵工廠極欲留住呢名陣中神射手，可惜雙方傾唔埋欄，如果待到出年夏天先賣，其身價肯定大跌，故阿仙奴寧願於1月收番6千萬鎊再組軍。據《太陽報》報道，阿仙奴將會再次打水晶宮射手韋費特沙夏主意。呢名科特迪瓦射手，自小已經係阿仙奴球迷，上個夏天已開晒聲希望「入廠」；縱使依家阿仙奴非常動蕩，但有機會沙夏將願意當「救廠英雄」。據知其身價約8千萬鎊，如果成功投廠，將會同尼高拉斯比比，組成科特迪瓦雙箭頭，或會有助比比融入球隊。

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