專欄輪住嚟　奪金十年　心繫發展比賽使命

十二月十一日是香港足球代表隊首次奪得東亞運金牌十週年。當年筆者於隊內擔任領隊一職，於決賽十二碼取勝時眼淚盈眶。激動是因為當時無論選將、訓練安排以至十二碼決勝時由誰主射，筆者都有參與其中。更感動的是，球隊內有一半以上球員是由香港青年軍踢起，帶領著他們慢慢成長，到加入職業球隊並為香港隊出賽，再一起擁抱榮譽。東亞運足球賽雖然於足球界內並不屬於高規格的比賽，對手亦未必派出一線的球員，但於大型運動會奪金，對足球發展始終別具意義。當時，體院作出了額外撥款和支援，當局亦啟動了鳳凰計劃及其後的五年計劃。

十年過去，好多人談論計劃成功與否，香港足球有否得以提升等…作為局內人，我會說得有更多資源，有利香港隊以及足總在配套和人手上做得更好，當然資源是否完全用得其所、各崗位的人員工作是否達標、所付出的資源回報是否合理則另作別論。

今天，筆者由足總的發展工作轉為球會教練，戴上了另一頂帽，自然較關心聯賽的發展。於足球發展的金字塔中，基層的草根、中層的青年技術發展及最頂層的高水平職業聯賽可說缺一不可。十年過後，聯賽入場人數和球賽水平等不升反跌。筆者認為現時政府的支援大多集中在前兩者。筆者反對直接以資金支持職業球隊的運作，但對於整個聯賽的支援，政府應可有更重要的角色，包括場地質素和配套、市場推廣及宣傳、球會的技術發展和科技支援，裁判的發展以至其他政策上的配合。當然，筆者的意見繁多並受篇幅所限不能盡錄。「Develop the game」發展比賽，本身就是國際足協的使命。個人希望其後的本地足球發展，除了青訓等老題目外，可以更著眼「發展比賽」，讓各持份者有更深入討論。

理文

主教練 陳曉明