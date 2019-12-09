諗計推動冠忠南區　「最鍾意港超連格！」

「我本身喺冠忠巴士工作，6成時間做公司嘢、4成時間做球會嘢，所以比賽前後都比較忙，休季都冇得休息，要準備下一季。球員喺球場搏命，我哋就喺後面Support！」冠忠遊覽車有限公司企業傳訊部助理經理彭潔茵（Janet）說。■圖/文：陳焌鏗

與許多香港人一樣，Janet本身都是英超球會曼聯的球迷，基於工作緣故，她才開始了解本地足球。從前她只懂南華、傑志兩支傳統勁旅，現時則為冠忠南區出謀獻策，銳意提高球會知名度：「我以前冇做過足球嘅Marketing，啱啱入職時淨係識做啲片面嘅嘢，首先要將『冠忠南區』呢個品牌帶入市場，令人知道球會係『冠忠』冠名贊助。去到第2、3、4年，我哋嘅形象好明顯，係『發放正能量』、主色係紅色等等。其實南區以前冇正式球迷會，所以當公司贊助球隊嘅時候，我哋就成立咗球迷會，當球隊入到4強、決賽，我哋會擺街站，鼓勵啲球迷入場睇波。除此之外，我哋仲會幫手搵贊助，例如髮型屋、隱形眼鏡等等，所以我哋今季件波衫上有唔同贊助商嘅Logo，呢啲都係Marketing嘅一種。」

團結粉絲注入動力

Janet續說：「今季着力做球迷會嘅工作，因為我哋覺得球迷入場睇波好重要，加上我哋轉咗主場，地理位置比較有優勢，因此做多咗關於球迷嘅事務。以前我哋單靠Facebook發放訊息，但今季多咗用WhatsApp，好多嘢都可以同球迷好Close咁溝通，所有關於訂波衫或者睇波嘅嘢，都可以透過WhatsApp查詢。做呢啲要花心機同人溝通，唔可以當交功課，要畀到人親切嘅感覺。」

訪問期間，Janet常把球迷放在嘴邊，她期望粉絲成為球隊第12人，憑藉他們的力量，為球員注入額外的動力：「我以前讀中學做過田徑運動員，其實打氣嘅作用好大，始終比賽90分鐘，球員有啲時候可能跑唔郁，甚至想放棄，希望觀眾嘅打氣聲，驅使佢哋繼續努力！」

最欣賞陳港斌「佢係港超連格！」

放下工作，Janet也是一名「南區死忠」，她透露自己不論主場還是作客賽事，只要時間許可便會入場支持球隊。在眾多球員中，她最欣賞的是23歲後衞陳港斌：「公司有個球員退役計劃，所以有啲球員嚟過做實習，我同『阿謙』（謝德謙）經常合作嘅，仲有『大佬』（沈國輝）、『鈞仔』（林浩鈞），呢幾個因為工作嘅緣故，都同我都比較熟絡。但係如果你問我最鍾意邊個球員，我會話『斌仔』，我成日話佢好似曼聯球星連格，因為佢好勤力、跑上跑落唔會Hea，呢啲後生仔幾好！」

問及最難忘的賽事時，她坦言：「我記得上季有一場波對富力，球隊早段落後兩球，下半場好快追和，之後又落後又追和。球隊處於劣勢嘅時候，睇到班球員真係搏盡！」