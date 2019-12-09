服禁藥禁賽4年　俄羅斯緣盡2022世界盃！

俄羅斯近年捲入興奮劑醜聞，世界反興奮劑機構（WADA）周一（9日）宣布，禁止俄羅斯參與國際體育賽事4年，意味在明年東京奧運、2022年北京冬季奧運、2020年瑞士冬青年奧運等，都不會有俄羅斯的國旗和國歌出現；但下年歐國盃決賽周，有份主辦的俄羅斯則可繼續參賽。

WADA在2015年報告發現俄羅斯田徑隊，存在大規模興奮劑使用。部分運動員在2016年里約奧運遭禁賽；俄羅斯在2018年平昌冬奧會上，亦因在2014年索契冬奧會掩蓋興奮劑行為，而被罰不准升國旗。WADA調查指出，莫斯科篡改實驗室數據並植入虛假證據，又刪除與陽性興奮劑檢測相關文件。俄羅斯體育部長克羅布科夫（Pavel Kolobkov）上月將數據的差異歸咎於技術問題。

雖部份俄羅斯運動員可以個人名義繼續參賽，但不能有俄羅斯國旗，及不能穿上有該國國旗國徽標誌的服裝，奪得金牌亦不能奏國歌及升國旗。

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