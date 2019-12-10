巴塞大輪換　夾計國米整死多蒙特！

星期三凌晨上演嘅歐聯分組賽F組最後一輪，國際米蘭主場對巴塞隆拿，同多蒙特主場對布拉格斯拉維亞將會同時上演，巴塞隆拿已經穩奪小組首名，今場只係例行公事，相反同分嘅國際米蘭同多蒙特就會爭次名出線，多蒙特因為對賽成績不及國米，如果國米呢場擊敗巴塞，多蒙特就算贏幾多球都冇用，只能屈居小組第三轉戰歐霸盃。

根據西班牙《阿斯報》報道，巴塞隆拿同國際米蘭已經夾晒計要將排第三位嘅多蒙特踢出局，而事實上巴塞今場將會大輪換，美斯、碧基同沙治奧羅拔圖將會休息，尼爾遜施美度、艾法美路、奧士文尼迪比利同佐迪艾巴將會因傷缺陣，唔會隨軍前往意大利。

報導仲指出，國米同巴塞正商討多宗球員交易，國米希望收購巴塞中場拿傑迪錫同維達爾，而巴塞就希望得到國米當紅射手拿達路馬天尼斯嘅優先購買權，希望用佢做蘇亞雷斯未來嘅接班人。

呢單消息可信性有幾高？起碼香港馬會就信到十足，喺大約個幾兩個鐘頭前，國米同多蒙特嘅歐聯冠軍賠率都有大變動，國際米蘭冠軍賠率由原來嘅80倍突然落飛到50倍，相反多蒙特就由原來嘅40倍變冷到70倍。

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