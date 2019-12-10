唔好淨係講利曼　羅渣士：我哋都好強㗎

李斯特城唔聲唔聲取得英超8連勝，但呢個禮拜傳媒話題都離唔開曼聯同利物浦，狐狸主帥羅渣士對於球隊被忽視有所不滿，佢希望大家公平啲，仲話其實李斯特城都係強隊嚟㗎！

獲英超8連勝後，羅渣士表示：「當日你哋都睇住曼聯擊敗曼城，報紙標題係曼城落後利物浦幾多分，我尊重傳媒嘅表述方式，我哋會繼續做好自己，提升水平，我唔覺得有人會睇我哋可以取得咁好成績，但我會努力打好比賽，睇吓最後成績如何。」

佢繼續話：「傳媒咁樣報道好正常，曼城同利物浦都係爭標隊，而李斯特城上季只係第9名，我會努力提升拉近與強隊距離，但我認為現時我哋都係強隊，球員好專業，壓力下比賽仍然從容，有組織力亦表現出色，傳媒忽略我哋，我哋並冇感到憤怒，我諗呢啲亦係足球一部份。」

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