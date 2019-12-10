龍格保開齋　阿仙奴9分鐘追3球反勝

經歷9場不勝後，阿仙奴周二(10日)凌晨英超作客韋斯咸，憑加比爾馬天尼利、尼高拉斯比比及奧巴美揚於9分鐘內連下3城，以3比1反勝上半場領先嘅韋斯咸，看守領隊龍格遜執教第3場，終於開齋。

阿仙奴今仗上半場頹勢未止，被韋斯咸撳住踢，戰至38分鐘終於失守，韋斯咸左路角球攻勢引發門前混戰，一輪爭搶後中堅奧邦拿近門衝頂，皮球彈中美蘭尼爾斯改變方向入網，韋斯咸半場領先1比0。

一路死氣沉沉嘅阿仙奴踢到下半場60至69分鐘突然大爆發，先由加比爾馬天尼利接應哥拉辛拿斯傳中球，門前無人看管下推射入網扳平1比1，66分鐘奧巴美揚傳交右路尼高拉斯比比，該科特迪瓦前鋒切入中路左腳射遠柱死角入網，阿仙奴升超前2比1，69分鐘比比右路傳交奧巴美揚門前第一時間窩利射成3比1。

一輪爆發後，阿仙奴又打回原形，不過韋斯咸已無力回天，最終阿仙奴贏3比1，所有賽事9場不勝後，取得久違嘅勝仗。

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