【歐聯】利物浦仲要畀少少力爭出線
2019年12月10日 08:15
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今晚歐聯上演分組賽煞科戰，衞冕的利物浦於英超遙遙領先，但歐聯出線仍未十拿九穩，紅軍今輪作客薩爾斯堡，只要不敗便可以出線，形勢看似相當不俗。
薩爾斯堡暫位居小組第3位，為爭出線今輪非勝不可，球隊將希望放在夏蘭特身上，這位19歲超級新星，今屆表現大熟大勇，打破多項歐聯入球紀錄，獲多間歐洲豪門注視，且看今仗能否扭轉乾坤。
直播表
周二3:15pm 東亞女 南韓女足 Vs 中國女足
有線662、602台；香港國際財經76台
周二6:30pm 東亞賽 中國 Vs 日本
有線662、602台；香港開電視77台
周三1:55am 歐聯 薩爾斯堡 Vs 利物浦
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周三1:55am 歐聯 拿玻里 Vs 亨克
Now 644；有線661、601台
周三4:00am 歐聯 車路士 Vs 里爾
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周三4:00am 歐聯 國際米蘭 Vs 巴塞隆拿
Now 644；有線661、601台
周三4:00am 歐聯 阿積士 Vs 華倫西亞
Now 645；有線603台
周三4:00am 歐聯 賓菲加 Vs 辛尼特
Now 630、633
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