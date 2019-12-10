【歐聯】利物浦仲要畀少少力爭出線

今晚歐聯上演分組賽煞科戰，衞冕的利物浦於英超遙遙領先，但歐聯出線仍未十拿九穩，紅軍今輪作客薩爾斯堡，只要不敗便可以出線，形勢看似相當不俗。

薩爾斯堡暫位居小組第3位，為爭出線今輪非勝不可，球隊將希望放在夏蘭特身上，這位19歲超級新星，今屆表現大熟大勇，打破多項歐聯入球紀錄，獲多間歐洲豪門注視，且看今仗能否扭轉乾坤。

直播表

周二3:15pm 東亞女 南韓女足 Vs 中國女足

有線662、602台；香港國際財經76台

周二6:30pm 東亞賽 中國 Vs 日本

有線662、602台；香港開電視77台

周三1:55am 歐聯 薩爾斯堡 Vs 利物浦

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三1:55am 歐聯 拿玻里 Vs 亨克

Now 644；有線661、601台

周三4:00am 歐聯 車路士 Vs 里爾

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三4:00am 歐聯 國際米蘭 Vs 巴塞隆拿

Now 644；有線661、601台

周三4:00am 歐聯 阿積士 Vs 華倫西亞

Now 645；有線603台

周三4:00am 歐聯 賓菲加 Vs 辛尼特

Now 630、633

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