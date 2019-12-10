【賽後解碼】重啟雙翼　阿仙奴制亂第1步

阿仙奴經歷9場不勝後，周二(10號)作客韋斯咸終於打破悶局，今場亦係阿仙奴近幾個月第1次「排啱陣」，看守領隊龍格保夠膽將近3場入3球嘅拿卡錫迪收起，派加比爾馬天尼利同尼高拉斯比比兩翼做正選，即使整體演出仍然唔可以話好，但至少進攻效率大大提升，三叉戟各有入波就係最佳結果。

奧巴美揚同拿卡錫迪毫無疑問係阿仙奴最有殺傷力嘅攻擊球員，不過將最好波11人放出嚟，唔一定係最有效率嘅團體，近2場奧巴美揚同奧斯爾客串兩翼，唔單止令2人威力減弱，佢哋亦起唔到翼鋒嘅效果，結果搞到一眾巨星落場「攬炒」。

龍格保今場忍痛收起拿卡錫迪，奧巴美揚踢番箭頭、奧斯爾重返10號位，加比爾馬天尼利同尼高拉斯比比兩隻正宗翼鋒有速度有技術，進攻自然更加到肉。事實上，阿仙奴目前最豐富嘅資源就係翼鋒，新星布卡約沙卡同雷斯尼爾遜都有能力勝任，既然第1步已經成功，希望龍格保可以Keep住呢個方向。

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