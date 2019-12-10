【東體爭議】比比洗甩「水貨」標籤

阿仙奴今夏用破球會紀錄7,200萬鎊簽入尼高拉斯比比，球迷當然寄望極高，點知呢位科特迪瓦國腳同阿仙奴一齊沉落谷底，被網民評為「超級水貨」。周二(10號)作客贏韋斯咸一役，尼高拉斯比比重返正選交出1射1傳，當選今場賽事最佳球員，龍格保賽後都話：「比比今晚可以笑住瞓覺。」

事實上，比比今季表現的確唔配7,200萬鎊身價，不過喺佢有限嘅出場時間內，其實張成績表唔算差，今季各項賽事上陣1,078分鐘，直接間接製造9個入波(4入波+5助攻)，阿仙奴對上一次贏波係10月份嘅歐霸盃，當時就係靠比比梅開二度反勝甘馬雷斯3比2。

尼高拉斯比比出晒名係「扭波狂」，所以失去控球權嘅次數偏多，但阿仙奴正正就需要佢呢種直接同侵略性踢法，季初備受批評嘅「臨門一腳」，隨住信心提升亦會大幅改善，今場妙射遠柱嘅靚波，就係法國名將皮利斯嘅招牌射門。如果比比可以由「扭波王」謝雲奴進化成皮利斯，阿仙奴畀呢7,200萬鎊就物有所值啦。

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