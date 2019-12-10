愛華頓截劫國足目標　新帥鬥曼聯前上任

早前易帥嘅英超勁旅愛華頓，雖然喺看守領隊鄧肯費格遜帶領下表現翻生，不過球會仍希望聘請新帥上任。據英國《天空體育》爆料，愛華頓已將目標鎖定上海上港主帥域陀佩利拉，有望今個星期內正式上任，消息指域陀佩利拉同時收到中國足協聘約，希望佢出任國足教練，愛華頓今次「截胡」，中國球迷又要失望了。

現年51歲嘅域陀佩利拉，2017年12月執教中超球會上海上港，首個球季就帶隊歷史性贏得中超冠軍，啱啱完結嘅球季亦排第3位，實力得到肯定，據報上海上港開出天價3,000萬鎊年薪想佢續約，中國足協近期亦向佢開出聘約，希望佢接替納比執教國足，但域陀佩利拉似乎更想重返歐洲。

據《天空體育》消息，域陀佩利拉過去幾日一直同愛華頓斟介，預計會簽署1份3年合約，愛華頓希望佢趕得切星期日主場對曼聯前上任。其實域陀佩利拉同愛華頓早有淵源，「拖肥糖」2013物色莫耶斯接班人嗰陣，域陀佩利拉就曾經嚟見工並有好表現，估唔到時隔6年終於有機會執教愛華頓。

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