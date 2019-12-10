亞協盃 香港終於唔洗再對北韓

亞洲足球聯盟（AFC）周二（10日）假馬來西亞吉隆坡，舉行2020年度「亞洲足協盃」抽籤儀式。倘若香港球隊傑志在附加賽出線，將被編入I組，與北市大同（中華台北）、鄒北記（澳門），及和富大埔或冠忠南區同組。

當日的抽籤決定了明年亞協盃的小組布局，還確定來屆冠軍將獲資格直接進入2021年度「亞洲冠軍球會盃」附加賽圈。

香港球會方面，以「足總盃」冠軍獲參賽資格的傑志，倘若在2月舉行的兩回合附加賽擊敗烏蘭巴托城（蒙古）和台電足球隊（中華台北）之勝方，方可進身亞協盃 I 組，與和富大埔（若大埔進身亞冠盃，其位置則由冠忠南區頂替）、北市大同（中華台北）和鄒北記（澳門）爭奪一個出線資格。

另外，原定參加2020年亞協盃的北韓，因不獲發AFC任何球會級賽事牌照，其分組賽和附加賽席位分別被澳門和中華台北頂上，代表香港球會在來屆賽事將不會遇上4.25 SC及黎明SC等北韓球隊。

亞協盃附加賽賽程

19/2 烏蘭巴托城 / 台電足球隊 對 傑志

26/2 傑志 對 烏蘭巴托城 / 台電足球隊

亞協盃 I 組

傑志 / 烏蘭巴托城 / 台電足球隊

鄒北記

和富大埔 / 冠忠南區

北市大同