事先張揚換帥事件　今晚歐聯賽後Action

意甲勁旅拿玻里今季近期戰績低迷，球員更同球會主席關係轉差，根據意大利傳媒爆料，夾喺中間嘅主帥安察洛堤已經頂唔順，將會喺今晚歐聯對亨克賽後，正式宣布辭職。與此同時，有傳拿玻里仲已經搵定新帥接手，呢個就上季帶住AC米蘭攞到歐霸盃參賽資格嘅加度素。究竟呢個劇本係咪真係今晚準時上演？大家拭目以待啦！

拿玻里近期已經喺各項賽事連續11場不勝，早前球會市席逼令球員參與集訓營，但球員個個當佢說話耳邊風，雙方關係愈嚟愈差，主帥「肥安」又好似管唔掂班人，其實佢走人真係完全唔出奇。

事實上，喺歐聯嘅賽前記招，「肥安」就有關佢離隊一事有咁嘅回應：「教練永遠都要執定行李，事關教練被質疑係好普遍嘅事。我以前經歷過好多，我唔擔心會被炒，而且一旦發生不愉快事件，咁最好就係離開，雖然我仲未有呢種感覺。」「肥安」說話明顯欲言又止，難怪喺當地傳媒都認定佢今晚賽後必會走人。

至於「肥安」接班人則會係前AC米蘭球星兼主帥加度素，想當年呢位中場硬漢都曾經跟過「肥安」搵食，依家肯嚟接佢棒都唔算意外。消息指，加度素已經同拿玻里傾掂一份18個月合約，拿玻里今晚和波就可以喺歐聯出線，之後淘汰賽都好有可能由加度素帶隊。