亞冠外　和富大埔第一擊1.21作客吉打

和富大埔「亞冠之旅」即將展開。 （資料圖片）

亞洲足協（AFC）周二（10日）假馬來西亞吉隆坡，舉行2020年度「亞洲冠軍球會盃」及「亞洲足協盃」抽籤儀式。上季港超盟主和富大埔若成功出線外圍賽，將會被編入亞冠盃E組，與北京國安、清萊聯、附加賽出線隊伍同組。如外圍賽出局，則落入亞協 I 組，與北市大同、鄒北記，以及附加賽勝方（傑志 / 台電足球隊 / 烏蘭巴托城）競逐出線資格。

上季港超冠軍和富大埔獲得亞冠盃外圍賽參賽資格，倘若他們成功在外圍賽淘汰馬來西亞球會吉打，再在附加賽挫南韓球會FC首爾，將會被編入E組，與北京國安（中國）、清萊聯（泰國）和附加賽出線隊伍（日本 / 澳洲 / 新加坡 / 印尼）一較高下，否則他們將跌落亞協盃 I 組。

另外，原定參加2020年亞協盃的北韓，因不獲發AFC任何球會級賽事牌照，其分組賽和附加賽席位分別被澳門和中華台北頂上，代表香港球會在來屆賽事將不會遇上4.25 SC及黎明SC等北韓球隊。

亞冠盃外圍賽第二圈

21/1 吉打 對 和富大埔

亞冠盃附加賽

28/1 FC首爾 對 吉打 / 和富大埔

亞冠盃E組

北京國安

清萊聯

和富大埔 / 吉打 / FC首爾

日皇盃冠軍 / 墨爾本勝利 / 峇里聯 / 淡濱尼流浪

亞協盃附加賽

19/2 烏蘭巴托城 / 台電足球隊 對 傑志

26/2 傑志 對 烏蘭巴托城 / 台電足球隊

亞協盃 I 組

傑志 / 烏蘭巴托城 / 台電足球隊

鄒北記

和富大埔

北市大同