國足東亞盃兵敗日本　飛身踩頭僅領黃

中國延續21年對日本嘅不勝噩夢，「EAFF E-1東亞足球錦標賽」開幕戰1:2不敵日本。前主帥納比剛離隊，今仗由李鐵頂上執教，但國足戰術極其單調，全場令人留下最深印象嘅，係姜至鵬飛身凌空踩中對手頭部，好彩最後只係領黃。

中國今次賽事無用最佳陣容應戰，日本亦同樣以全日職球員爭標。被睇低一線嘅中國一開波就採取主動，其中董學升殺入禁區射近柱，但越位在先。日本17分鐘出現首個入球機會，左路罰球角球大腳斬中，畠中槙之辅遠柱接應中路二傳一射中柱。29分鐘，日本於左路短傳絲絲入招，鈴木武藏接應左路地波傳中近門撞入打開紀錄。32分鐘姜至鵬於防守左路，凌空踩中橋岡大樹個頭，動作非常危險，但球證只係畀黃牌。完半場前國足左路傳中，董學升殺到頂遠柱唔中龍。

換邊後中國谷咗一段，53分鐘出現全場最佳入波機會，董學升禁區內橫傳右路，右閘明天趕到右腳勁射中楣彈出。70分鐘日本拉開比數，右路開出角球三浦弦太輕鬆頂入，贏到2:0。完場前董學升接應右路傳中飛身頂入破蛋，最終輸1:2完場。