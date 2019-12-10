東亞盃　撐！香港隊今晚打老「虎」

正於南韓釜山出戰「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周的香港隊，香港時間周三(11日)晚6時30分亮相，首戰於南韓釜山亞運會體育場硬撼東道主南韓，球隊上下均明瞭對手實力較強，但希望成功執行教練部署，為球迷打出漂亮一仗！（香港開電視77台、有線662及602台周三晚6時30分直播）

港隊今次的23人名單出現大變動，除左後衞丹尼因傷退隊外，於中超打滾的中堅羅素、前鋒艾力士亦名落孫山。前兩者缺陣對需要主守的港隊來說，實力可謂大打折扣，加上效力富力R&F的中堅梁諾恆、中場羅拔圖剛在12月7日戰畢對愉園的補賽，他們能否及時恢復體力是港隊的重要課題。早前球隊於決選時補選了曾於亞冠盃對陣蔚山現代的傑志後衞李毅凱，預料他今仗將獲委派上陣，對闊別港隊兩年多的「阿凱」來說，實屬「考牌戰」。

「阿凱」坦言十分期待，預計對手的踢法會較為簡單直接與體力化，故此港隊需要先做好防守，再伺機反擊。他又謂：「南韓嘅前鋒速度高、把握力好，加上擁有主場優勢，唯有落到場每個人多走一步，互相彌補不足，希望做好防守之後，可以偷到雞贏佢哋一球！」至於中場黃威則揚言：「無論邊個落場都好，我哋都希望可以令到對手辛苦，唔可以畀佢哋咁容易喺我哋身上攞分！」

港隊今仗對手為奪冠次數最多的南韓，他們今屆由葡萄牙籍教練保羅賓圖領軍。為打破東道主無緣錦標的宿命，以實現三連冠的「太極虎」在今屆23人名單中召入不少名將，如：「白臉門神」趙賢祐、效力大阪飛腳的中堅金英權、曾在歐洲聯賽落班的全北汽車左閘金珍洙、蔚山現代後衛朴柱昊及中場金甫炅等。自保羅賓度上任後，南韓踢法亦有所改變，由後衞或龍門開始組織進攻，守將需加快傳球速度，以加強疊瓦式助攻能力，而中前場球員亦需具備交出「致命傳送」的能力以撕破對手防線，對於陣容不整的港隊實屬一大考驗。然而，部分南韓國腳來自蔚山現代，他們剛在12月1日失落韓職聯賽冠軍，難免在心理上有所影響，因此球員心理狀況將會是今仗關鍵。

【港隊預計陣容（4-5-1）】

門將：1葉鴻輝

後衞：21唐建文 5艾里奧 4馮慶燁 13李毅凱

中場：2徐宏傑 6黃洋 7黃威 16陳俊樂 3羅梓駿

前鋒：14夏志明