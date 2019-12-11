福仔愈來愈勁　蘇B：真係好似C朗！

曼聯突然由谷底反彈，近2場聯賽連斬熱刺同曼城2大勁旅，拉舒福特先梅開二度，「曼市打吡」又攻入打開紀錄嘅1球，領隊蘇斯克查有乜辦法唔錫晒佢？被記者問到從福仔身上，見唔見到C朗影子，蘇帥講到眉飛色舞，話福仔唔只有影子，而係勁似C朗，希望未來福仔會好似C朗一樣，為曼聯帶來英超同歐聯冠軍。

「當你睇到福仔踢波，好容易就聯想到C朗。佢哋嘅技術、體形、態度同特性，所有嘢都極其相似。福仔好有天份，如果發展理想，佢大有可能成為頂級球星，就好似C朗一樣。福仔雖然入球唔算太多，但只要佢充滿信心，就總可以威脅對手後防，只要佢得到機會，就可以入波。」

連國家隊同其他盃賽，福仔近14次上陣射入13球，近期落場嘅表現堅愈來愈似C朗，無論係過人、射12碼、甚至射罰球嘅動作，都好似C朗上身一樣，魔迷當然希望福仔未來成就，真係可以媲美C朗。

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