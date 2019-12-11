沙拿超窄位奠勝　利物浦首名晉級

歐聯分組賽最後1輪周三(11日)凌晨展開，衞冕利物浦在E組作客2比0擊敗薩爾斯堡，以13分壓過同晚大勝亨克4比0嘅拿玻里，以首名資格出線16強。

利物浦次前在主場僅以4比3僅勝薩爾斯堡，因此紅軍今仗仍有出局危機，若然薩爾斯堡失球少於3球以下贏波，例如小勝1比0，利物浦就要出局，因此紅軍不敢怠慢強陣出擊，全場搶攻，錄得22射7中數據，致勝兩球都在下半場中段取得，而且係兩分鐘入兩球。

57分鐘，沙迪奧文尼左路快放落底線，薩爾斯堡門將史坦高域出迎失誤，文尼順利傳中，薩爾斯堡空門狀態下，拿比基達頭槌輕易頂入打開紀錄，利物浦領先1比0。

58分鐘，佐敦軒達臣後場大腳送前，奧高尼同穆罕默德沙拿一齊追波，奧高尼頭槌點回後場失誤，被沙拿搶先一步攞波殺落右路底線，史坦高域又出迎，沙拿超窄位起腳並準確射入，為利物浦射成2比0奠勝。

利物浦在今屆歐聯小組賽表現稍有起伏，首仗敗於拿玻里腳下，但其後表現好轉，最終以4勝1和1負得13分出線，拿玻里雖然6戰不敗，但3勝3和得12分鐘，只能次名出線，薩爾斯堡以7分排第3，將會轉戰歐霸盃。

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