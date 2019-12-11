車路士驚險晉級　要多謝無間道

今季重返歐聯嘅車路士，周三(11日)凌晨在歐聯H組第6場主場出擊，憑譚美阿巴謙及艾斯派古達各建一功，以2比1險勝末段破蛋嘅里爾，與1比0險勝阿積士嘅華倫西亞同得11分攜手晉級，車仔因對賽成績不及華倫，以次名出線。

車路士開局順利，19分鐘譚美阿巴謙接應韋利安右路落底傳中，門前輕鬆破網成1比0，亦係譚仔最近連續3場在史丹福橋主場入波，演出有保證；35分鐘車路士一次角球攻勢，艾斯派古達接應艾馬臣柏美尼傳送，近柱搶點得手頭槌頂成2比0。

雖然里爾經已提早出局，車路士亦全場佔優，全場20射9中，控球率65%，但末段里爾多次反擊，製造多次驚險埋門，其中14至15年車仔英超奪標功臣雷米重返史丹福橋倒戈，78分鐘接應隊友傳中撞射中楣彈地入網追成1比2，掀起賽事高漸。

補時階段，雷米另一次攻勢勢成單刀，但佢操之過急射個冇力波，被阿列沙巴拿加輕易沒收，如果佢選擇傳中畀隊友射入逼和2比2，車仔就會出局，所以車路士重要關頭能夠晉級，真係要多謝呢位「無間道」。

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