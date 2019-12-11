黃興桂：煞科戰主要睇鬥心

現今球壇最高水準、最扣人心弦嘅頂級球會盃賽──歐聯分組賽今晚來到煞科日，查實好多組別嘅出線席位都名花有主，今輪好多場比賽變成例行公事，而講到最有睇頭及博彩價值嘅梗係D組，Peter喺度同讀者研究一下。

祖記或遣副選上陣

喺剩番今晚Last一輪情況下，D組榜首祖雲達斯領先次席馬德里體育會4分，已經提早鎖定首名出線，而排第3嘅利華古遜則只係落後馬體會1分，出線仲未絕望。既然祖記今輪贏、輸、和都冇所謂，唔排除主帥沙利會派遣副選應戰，今輪作客利華古遜梗係捧唔過喇。

相反利華仲有一線生機，老虎蟹一定搏盡，佢哋之前喺德甲作客都贏到拜仁，實力絕對唔曳，對住勝負無關痛癢嘅祖記有埋地利之利，戰意鮮明下值博率更高。

至於同組馬體會主場對莫斯科火車頭，由於佢哋仍然掌握出線主動權，只要今仗贏波即可晉級，就算另一邊利華贏100球都冇用，況且火車頭篤定包艇，連爭第3「降格」打歐霸資格都冇埋，唔慌會搏，嚟到呢個階段戰意行先，馬體會值得睇高一線。不過要留意馬體會求出線唔使大炒，以主帥施蒙尼偏重防守嘅打法，可能小勝算數。

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