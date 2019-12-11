【歐聯】熱刺再鬥拜仁入幾多球？
2019年12月11日 08:15
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(Getty Images)
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周三深夜歐聯B組上演榜首對決，拜仁慕尼黑主場迎戰熱刺，已經確定以首名身份出線的拜仁近況認真一般，近兩場德甲都落敗收場，尤其後防屢次出現險情，近2場共失4球，不過有羅拔利雲度夫斯基這位狀態大勇的射手壓陣，拜仁攻力始終有保證。
同樣已經晉級的熱刺，自摩連奴接手球隊後犀利攻勢再現，近5仗有4次開4球或以上，比賽場面相當開放。
雙方首輪交手，拜仁就曾以7:2大比數取勝，熱刺耿耿於懷，今仗絕不會放過報仇機會，兩隊隨時再演對攻戰，中位數3.5球入球大屬好路。
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直播表
周三3:20pm 東亞女 日本女足 Vs 中華台北女足
有線662、602台；香港國際財經76台
周三6:30pm 東亞賽 南韓 Vs 香港
有線662、602台；香港開電視77台
周四1:55am 歐聯 薩格勒布戴拿模 Vs 曼城
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周四1:55am 歐聯 薩克達 Vs 阿特蘭大
Now 644；有線661、601台
周四4:00am 歐聯 拜仁慕尼黑 Vs 熱刺
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周四4:00am 歐聯 馬德里體育會 Vs 莫斯科火車頭
Now 630、633；有線603台
周四4:00am 歐聯 布魯日 Vs 皇家馬德里
Now 644
周四4:00am 歐聯 利華古遜 Vs 祖雲達斯
Now 645；有線661、601台
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