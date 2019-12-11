英超4隊齊入16強　重演上屆捧盃戲本

今屆歐聯延續英超盛世，利物浦同車路士喺周三(11日)凌晨歐聯分組賽，一齊贏波之後，加埋上輪已經提早取得出線權嘅曼城同熱刺，同上屆一樣，4支英超球隊全部殺入歐聯16強，莫非又會重演上屆包辦決賽席位嘅劇本？

上屆歐聯16強4支英超球隊，分別係曼城、利物浦、熱刺、曼聯，今屆曼聯換成車路士，可見英超兵團出戰歐聯，水準非常穩定。

而且上屆4隊都打入8強，如非8強熱刺抽中對曼城，隨時囊括晒4強席位都唔奇，今屆可唔可以創出呢個壯舉就要睇抽籤結果。

過往歐聯如果有4支英超球隊打入16強，英軍入決賽機會都非常高，其中2007/08年球季4支英超兵團出線16強，最終決賽更由曼聯對車路士，而2009、12年則有曼聯打入決賽。

2017/18年球季5支英超球隊之中，有利物浦打入決賽，上屆決賽又出現英超內訌，利物浦對熱刺。照咁推斷，英超球隊好大機會打入今屆歐聯決賽，甚至重演上屆包辦決賽席位都唔奇。

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